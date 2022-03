Covid-19 : de plus en plus de tests positifs dans les pharmacies

Dans une pharmacie d'Angoulême (Charente), de plus en plus de clients viennent se faire tester, face à la hausse des contaminations au Covid-19. "On était descendus à cinq, six [tests], et là on est remonté à 20, 30 par jour, à peu près", indique Guillaume Jame, pharmacien. Dans les officines de la ville, un test sur deux serait positif au Covid-19.

Hausse des cas positifs

C'est le cas d'un homme qui a participé au festival de la BD d'Angoulême, la première manifestation de France depuis la levée des restrictions sanitaires. Dans une autre pharmacie, la recrudescence de l'épidémie se fait également sentir. "On a de plus en plus de cas positifs, effectivement, commente Michel Daste, pharmacien. (…) Je ne pourrais pas vous dire le nombre de cas positifs que j'ai eu hier, et déjà ce matin, il y a en a eu trois ou quatre, en l'espace d'une demi-heure, une heure."