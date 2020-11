Tests antigéniques : un résultat en moins de 30 minutes

Rapides, les tests antigéniques pour dépister le Covid-19 promettent un résultat en moins de 30 minutes. Dans un des premiers centres en Île-de-France qui les propose, les tests sont gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. Il n'est ainsi plus nécessaire d'attendre les résultats de 24 à 72 heures. Pour les personnes venues se faire tester, la proximité est un véritable atout pour ce centre.

Moins sensible que le test PCR

"L'intérêt de ces tests, et c'est pourquoi on a choisi aussi de se positionner sur une zone comme Pleyel, c'est qu'il permet par exemple de faire un test de prévention, le matin avant d'arriver au travail. Quand on a un doute, on fait un test, 15 minutes après on a le résultat, et ça évite peut-être de passer une journée entière à contaminer au travail des collègues, quand son métier n'est pas télétravaillable", explique Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Cependant, ce test est un peu moins sensible que le test PCR, et donc moins indiqué pour les personnes à risque ou âgées. Enfin, ces tests sont réalisables aussi en pharmacie.