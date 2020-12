Tests, adoption... les Unes des quotidiens régionaux du mercredi 2 décembre

À la Une de la presse en région, mercredi 2 décembre, Le Dauphiné libéré s'interroge, signale le journaliste Samuel Étienne au 13 Heures de France 2 : "Et si on testait massivement la population française avant les fêtes de fin d'année, histoire de passer des fêtes tranquillement ?" Le journal indique que ces tests massifs seront menés dans deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et la région lilloise. La Montagne exprime de son côté ses inquiétudes à propos des vaccins contre le Covid 19. "La France est l'un des pays du monde où la défiance envers le vaccin est la plus forte. On se demande notamment s'il ne faut pas s'inquiéter de la vitesse à laquelle ont été préparés et mis au point ses vaccins", rapporte Samuel Étienne.



Quelques conseils pour éviter les arnaques en ligne

Tandis que La Voix du Nord titre sur le déconfinement de nos voisins belges, La Dépêche du Midi aborde en Une les arnaques en ligne et nous donne quelques conseils pour les éviter. Enfin, le journaliste Samuel Étienne fait un focus sur la Une du Télégramme : "Adoption, ce qui pourrait changer", notamment pour les couples non mariés.

Le JT

Les autres sujets du JT