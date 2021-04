Terrasses, lieux culturels : à quand les réouvertures ?

Rouvrir les terrasses des restaurants sera-t-il possible le 15 mai ? "On a des fourmis dans les jambes, on n’en peut plus, donc on a envie de croire à cet engagement du président de la République", explique Laurent Fréchet, restaurateur parisien. Ce patron devra accueillir peu de clients au départ. Sur une capacité de 180 places, une petite centaine pourrait être exploitée, selon ses estimations. En effet, les règles qui devraient s’appliquer pourraient être un taux d’occupation de 50% de chaque terrasse, des tables de six personnes maximum, et espacées d’au moins un mètre.

Les lieux culturels sont prêts

Les musées pourraient également être les premiers à rouvrir, car les visiteurs ne sont pas statiques. "Tous les protocoles sont prêts, le système de réservation, le système de jauge restreinte", confirme Sanie Longin, secrétaire générale de la Fondation Giacometti. Les salles de cinéma pourraient ouvrir plus tardivement, avec une jauge de 35%, puis de 50 à 65%. Les salles de sports, aussi, attendent leur réouverture d’ici l’été.