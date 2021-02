Olivier Terrier virologue au Centre international de recherche en infectiologie (Ciri), à Lyon Le 14 février, on enregistre, à Paris, le premier décès officiel en France. Un touriste chinois de 80 ans meurt à l'hôpital Bichat. Je pense que ça crée une certaine prise de conscience pour beaucoup de gens. D'un coup, on a un exemple plus proche de nous de la capacité de ce virus à tuer. Jusqu'ici, la menace n'était pas aussi concrète.

William Dab épidémiologiste et directeur général de la santé de 2003 à 2005 Je me retrouve invité sur un plateau de télévision avec François Bricaire [ancien chef du service des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-Salpêtrière]. A ce moment-là, son discours, c'est : "Ne nous trompons pas de priorité : le vrai problème, c'est la grippe." On en discute tous les deux et je lui dis : "Non François, tu te trompes." Il me dit : "Mais toi, tu es trop alarmiste à cause de ce que tu as vécu au ministère avec le Sras en 2003."

"Je sais que si on manque le début d'une épidémie, on perd le contrôle."

Arnaud Fontanetépidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Tout bascule en Europe à partir du 20 février. Un premier cas est déclaré en Italie et, dans les trois jours qui suivent, ils se retrouvent avec des dizaines de contaminations. Puis le professeur d'un collège de Crépy-en-Valois (Oise) meurt. C'est le premier décès d'un Français. Une enquête est menée dans l'Oise : on voit que le virus circule déjà depuis quelques semaines en France. Au même moment, il y a le rassemblement évangélique à Mulhouse, où 2 000 personnes chantent dans un lieu fermé. Les conditions idéales pour la transmission du virus. Les patients arrivent en masse dans les hôpitaux de Colmar et Strasbourg et font basculer le Grand Est. Des croisiéristes de retour d'Egypte, d'Italie et des Caraïbes essaiment dans plusieurs villes d'Ile-de-France. Fin février, tous les voyants passent au rouge.

Jean-Michel Constantin chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris Emmanuel Macron vient dans nos services le 27 février. Ça ressemble à une revue des troupes avant de partir au combat.

"On est dans le même état d'esprit que des militaires face à leur gradé. Il y a de la fébrilité, mais aussi de l'excitation. On prend vraiment conscience que ça va déferler."