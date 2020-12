Marc • 58 ans, maître d'hôtel en "extra" dans les Alpes-Maritimes

J'ai tout perdu avec le Covid : mon boulot, ma femme… Ma dignité, même. Avant l'épidémie, j'étais maître d'hôtel en "extra" dans les grands palaces de la Côte d'Azur. Je faisais du service en salle, de la direction de serveurs, du rangement… Mais quasiment tous les événements sur lesquels je devais travailler en 2020 ont été annulés. Je suis passé de 3 500 euros par mois à quelques centaines d'euros, voire zéro.

Pendant 30 ans, on nous a dit qu'on avait besoin de nous, les "extras", que la flexibilité était un atout pour les entreprises. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Rien ! Je n'ai pas accumulé assez de jours de travail pour toucher l'allocation de solidarité spécifique, mais je n'ai pu toucher le revenu de solidarité active qu'en septembre, car j'avais trop gagné en début d'année. Pourtant, il n'y a plus un palace, plus un restaurant, plus un snack qui m'emploie. Je postule partout : chauffeur, livreur de pizza, préparateur de commande… Mais j'ai 58 ans, personne ne me rappelle.

Ça fait quatre mois que je n'ai pas payé mon loyer, je suis constamment à 3 000 euros de découvert. Pour vivre, je dépends de mon fils de 20 ans, qui est mécano. Et puis je fais des petites magouilles à droite à gauche. C'est pas toujours légal, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ils n'ont qu'à m'envoyer en prison ! Au moins, j'aurais le gîte et le couvert.

Pendant le confinement, ma femme m'a quitté. Elle en avait marre de cette vie de merde. Tout n'était pas rose avant le Covid, mais avec une situation financière pareille… Pour la première fois de ma vie, je mange grâce aux Restos du cœur. Vous imaginez ? J'ai servi dans les plus grands restaurants… C'est tellement humiliant.

Ce serait bien que le gouvernement nous entende : on a manifesté gentiment dans la rue, envoyé des dizaines de lettres aux députés, etc. Mais quand on a faim, on finit par mordre la main qu'on nous tend.