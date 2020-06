Télétravail : le confinement a eu l’effet d’une révélation

Des bureaux et des salles de réunion totalement vides. Depuis le début du confinement, les 60 salariés de cette entreprise parisienne ont déserté les lieux et ne reviendront pas. Seule la responsable est de retour, mais pour rendre les clefs des locaux. Pour cette société qui forme des créateurs d’entreprises, tout se fait en ligne, alors le travail à distance n’est pas un problème. Le confinement a été une révélation. Les collaborateurs y ont même pris goût, comme Alexandre Dana, cofondateur de la startup LiveMentor qui ne veut plus quitter la baie de Somme.

Un risque d’isolement pour certains

Un choix aussi assumé par Julien Lozano, chef d’entreprise, qui travaille de chez lui, comme ses neuf collaborateurs. Sur une plateforme en ligne, il gère des locations d’appartements entre particuliers. Très tôt, il y a un mois, il a pris la décision d’abandonner ses locaux pour ne plus payer de loyer. Mais tous les salariés ne réagissent pas de la même manière face au télétravail. Certains experts mettent en garde contre le risque d’isolement et la difficulté à bien séparer la vie professionnelle de la vie privée.

