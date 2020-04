Télétravail, horaires décalés… comment éviter des transports en commun bondés

Des transports en commun saturés aux heures de pointe. Pour éviter de voir ces images le 11 mai, date du début du déconfinement progressif, une des solutions sera de décaler les horaires de travail, pour étaler les déplacements dans la journée. Dans une pâtisserie parisienne, la gérante a déjà réaménagé les horaires de ses 20 salariés.



“C’est rassurant ”

“Aujourd’hui, on a deux pâtissiers alors que, d’habitude, on en a quatre en même temps”, explique Marie Stoclet-Bardon, confondatrice de la Meringaie. “C’est rassurant pour moi de commencer plus tôt le matin, simplement parce qu’il y a beaucoup moins de monde dans les transports”, indique Nicolas Bouillard, chef pâtissier. La poursuite du télétravail est l’autre moyen d’éviter de voir trop de passagers dans les transports en commun.

