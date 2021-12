Téléthon : "des recherches sur les maladies rares" ont "permis de faire émerger" des vaccins contre le Covid-19, selon Serge Braun

"Une des explications pour laquelle les vaccins ARN, contre le Covid-19, sont arrivés rapidement, c'est parce qu'ils ont pu s'appuyer sur des recherches qui sont menées depuis plus de vingt ans sur les maladies rares", a déclaré Serge Braun, directeur du scientifique de l’AFM-Téléthon, samedi 4 décembre sur franceinfo, au deuxième jour de la 35ème édition du Téléthon. Le marathon pour récolter des dons pour la recherche pour lutter contre les maladies rares se poursuit ce week-end.

"Il existe actuellement une quinzaine de médicaments, enregistrés et reconnus par les agences européennes ou américaines, essentiellement pour des maladies rares et ce sont ces technologies-là qui ont permis de faire émerger ces vaccins", a ajouté Serge Braun.

"Depuis le premier Téléthon, pratiquement un milliard et demi d'euros ont été investis dans la recherche", a précisé le directeur scientifique de l’AFM-Téléthon. "Un milliard et demi d'euros, c'est une énorme somme", mais selon lui "c'est grosso modo ce qu'il faut pour développer un médicament". "Grâce au Téléthon, on a permis le développement de dizaines de médicaments", a-t-il souligné sur franceinfo. Vous pouvez faire un don via la plateforme téléphonique 36 37 et sur afm-telethon.fr.