Tarn : une multitude de jeunes saisonniers récoltent l'ail rose

Avec une semaine d'avance sur le calendrier, l'ail rose se récolte sur le secteur de Lautrec (Tarn). L'arracheuse tourne à plein régime depuis lundi 22 juin dans un champ. Mais, pour trouver les petites mains, il faut suivre le tracteur à deux kilomètres de là. Une quinzaine de jeunes s'activent au tri des précieuses bulbes.

Beaucoup de lycéens parmi les saisonniers

"Normalement, je devrai être en train de réviser pour le bac de français. Je fais ça pour payer les vacances avec mes copines", explique Charlotte. Elle n'est pas la plus jeune à trier l'ail. Pour la première fois depuis longtemps, les lycéens sont plus nombreux que les étudiants. Le Covid-19 a perturbé la fin de l'année scolaire et des examens. Hugo, lui, revient pour la deuxième année, avant d'intégrer l'école de la gendarmerie le 6 juillet prochain.

