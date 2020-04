Taïwan a endigué le coronavirus sans confiner ses habitants

Dans les rues de Taipei, la capitale de TaÏwan, l’affluence n’a pas changé. Les restaurants et les marchés sont ouverts. Taïwan a réussi à endiguer le Covid-19 sans mettre l’île de 23 millions d’habitants totalement à l’arrêt. “Ici, on a fait de la prévention. On a toujours pu sortir et continuer nos vies presque normalement”, décrit un Taïwanais. À 130 km à peine des côtes chinoises, 429 cas seulement ont été enregistrés depuis janvier.

Dix millions de masques produits chaque jour

Distances, contrôles de températures, de nombreuses précautions ont été prises dans les écoles, notamment. “C’est important de faire très attention, parce que sinon ils vont devoir fermer l’école”, explique un élève. Depuis le début de l’épidémie, petits et grands se plient au port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports. Dix millions sont produits chaque jour. Neuf masques sont distribués par personnes tous les 15 jours. Dès la fin du mois de décembre, les voyageurs ont été contrôlés dans les aéroports. Et les vols en provenance de la Chine ont été interdits dès le 7 février.