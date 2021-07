Sur les plages de Toulon, la tête aux vacances, le Covid-19 et la vaccination dans un coin de l'esprit

Sur l'une des plages de Toulon, c'est l'heure de la baignade pour Nicolas et ses trois filles, arrivés de Saône-et-Loire. L'heure des premiers châteaux de sable aussi. Ce chauffeur routier se prend au jeu et essaie d'oublier un peu le quotidien, même si le virus a impacté son choix de destination pour les vacances. "À la base, on devait aller au Maroc", explique-t-il, "mais vu les conditions, où il fallait un test PCR pour chacun, à l'aller et au retour, y compris pour les enfants, on a annulé."

"En profiter, avant que ça ne se referme"

Pour des vacances heureuses jusqu'au bout, Nicolas a pris d'autres précautions, en se faisant vacciner, car ce vacancier a l'impression que la situation sanitaire est en train de mal tourner. Dans le Var, le variant Delta est effectivement en train d'exploser. Il représente 70% des contaminations analysées dans le département, selon le préfet Evence Richard [c'était même 80% dans la semaine du 28 juin au 4 juillet selon Santé Publique France].

Yann, un Parisien de passage avec ses enfants, a l'impression de jouer la montre avec le virus. "On va essayer de vite en profiter parce qu'on sent que ça va se refermer, se reboucler un peu à la rentrée", estime-t-il.

"On va essayer de profiter de tout ce qui est expositions, cinémas, tout en faisant attention." Yann, vacancier parisien à franceinfo

Ces vacances sont l'occasion pour lui de "ne plus avoir ces conversations avec les amis, où on a une population assez fracturée, avec une bonne partie qui refuse de se faire vacciner. C'est assez tendu, clivé !"

Des locaux inquiets de l'arrivée des touristes

Ce n'est pas sur la plage que Yann va échapper aux conversations sur la vaccination. Richard habite juste à côté de Toulon. Retraité, il vient quasiment tous les matins avec des amis et commente avec eux les dernières nouvelles. Il raconte qu'il y a "débat sur ceux qui préfèrent les tests au vaccin, débat s'il faut faire payer ces tests, sur ceux qui refusent le vaccin, sur ces variants qui arrivent."

"On craint un petit peu pendant cette période des vacances, avec tous les gens qui viennent." Richard, habitant du Var à franceinfo

Mais il dit comprendre qu'une fois en vacances, les touristes aient envie de penser à autre chose. Ces propos dénotent tout de même une forme d'inquiétude chez les locaux. Et le message répété par le préfet du Var n'est pas de nature à rassurer : le virus ne prend pas de vacances. Il rappelle que le port du masque reste obligatoire en intérieur, sur les marchés, dans les bus et les gares.

Dans ce contexte, la prise de parole d'Emmanuel Macron sera très suivie. Le chef de l'Etat présidera un conseil de défense sanitaire lundi 12 juillet, avant de s'adresser aux Français le même soir. Il sera question de la situation sanitaire, et notamment de la progression du variant Delta.