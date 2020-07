Suppressions de postes chez Airbus : un "choc absolument terrible" que Force ouvrière "n’acceptera pas en l’état"

"On a œuvré pour faire baisser ce chiffre le plus possible" depuis trois mois, se désespère le coordinateur du syndicat chez Airbus qui demande à l'État de "mettre la pression" sur le groupe.

Le siège d'Airbus à Toulouse (photo d'illustration). (LIONEL BONAVENTURE / AFP)