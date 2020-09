Suisse : le canton de Genève adopte le salaire minimum

C’est une petite révolution qui s’est produite dans le canton de Genève, en Suisse. Après une votation, c’est-à-dire un référendum local, un salaire minimum va être instauré. Son montant : 23 francs suisse de l’heure, soit un salaire mensuel de 4 182 francs suisses (soit environ 3 800 euros) pour 42 heures de travail par semaine.

Crise du coronavirus

Ce montant, qui pourrait sembler élevé pour un Français, est raisonnable à Genève : il s’agit d’une des villes les plus chères du monde où les plus précaires ont été fragilisés par la crise du coronavirus. "On a vu des files d’attente pour récupérer des sacs de nourriture, ça a choqué beaucoup de monde", explique une habitante. "Je ne vois pas comment on pourrait vivre en étant payé moins", renchérit un autre.

30 000 salariés devraient pouvoir bénéficier de ce nouveau salaire minimum.