Strasbourg : un match de football polémique en pleine crise du coronavirus

Près de 400 supporters surexcités au stade Paco Matéo de Strasbourg (Bas-Rhin). Ils étaient venus assister à un match totalement interdit en raison du risque sanitaire. Pourtant, ce matin, certains riverains découvrent à visage couvert ou découvert ceux qui se sont rassemblés. "C’est un quartier populaire, les gens ont besoin de se défouler. On a passé trois mois enfermés", analyse un riverain.

"Un risque de cluster"

La police municipale est intervenue, sans pour autant interrompre le match. Serge Olher, en charge des Sports à la mairie de Strasbourg, craint que ce rassemblement relance l’épidémie. "On a vraiment un risque de cluster, et un risque que ça se multiplie comme ça c’était déjà passé à Mulhouse où rapidement, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui ont été touchées", déplore-t-il.

