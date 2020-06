VIDEO. L'application StopCovid a déjà été téléchargée 600 000 fois, selon Cédric O

Le gouvernement a lancé l’application StopCovid, mardi 2 juin, pour lutter contre la propagation du Covid-19. "Déjà 600 000 personnes ont téléchargé l’application, ce qui est un très bon démarrage", a indiqué le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, invité des "4 Vérités" de France 2. Il a précisé que le gouvernement n’avait pas d’objectif concernant le nombre de téléchargements. "Dès les premiers téléchargements, l’application évite les contaminations et évite les malades, voire des morts. Nous sommes très contents de ce démarrage. Évidemment, il faudra que plusieurs millions de français l’ait" pour qu’elle prouve son efficacité, a-t-il affirmé.

"Depuis le début, on parie sur la responsabilité des Français. On a fait un choix fort qui était de dire qu’elle serait uniquement d’installation volontaire. On a inscrit le fait que l’on ne pouvait pas vous forcer à installer l’application, ni un employeur, ni un commerçant", a expliqué le secrétaire d’État. "L’application est anonyme, il n’y a aucune donnée accessible. Elle est temporaire, puisque les données sont effacées au bout de 14 jours et elle est transparente, c’est-à-dire que le code est accessible", a tenu à rappeler Cédric O.