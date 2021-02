Stations de sports d’hiver : "On est en train de foutre en l’air une économie", s'insurge Olivier Marleix (LR)

“On a raison, dans une crise longue, de faire le pari de la responsabilité de nos concitoyens. D’autant plus que je pense que les Français peuvent comprendre ce qu’il y a d’imprévisible avec le coronavirus, mais il ne faut pas que le gouvernement rajoute de l’arbitraire à l’imprévisible”, estime jeudi 4 février Olivier Marleix, député les Républicains d’Eure-et-Loir et auteur du livre Les Liquidateurs, aux éditions Robert-Laffont.

"C'est très injuste" pour les restaurants

"Il reste des secteurs pour lesquels les gens ne comprennent pas la situation et à juste titre, c’est les stations de sports d’hiver où on est en train de foutre en l’air une économie et celui de la restauration. Pourquoi le restaurant de l’Assemblée nationale et les restaurants professionnels sont ouverts avec des conditions sanitaires strictes et pas les autres ? C’est très injuste. Les autres restaurateurs sont capables d’appliquer les mêmes règles. Ce serait mieux que rien pour beaucoup de professionnels qui vont sombrer dans la faillite", s'indigne Olivier Marleix sur franceinfo.