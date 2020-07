Stations balnéaires : le relâchement des gestes barrières

Dans les rues d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), les premiers vacanciers sont arrivés : promiscuité et port du masque plutôt rare. Il n'est pas toujours facile de respecter les gestes barrières. "On est déconnectés, on est en vacances. J'avoue que l'on y pense pas", explique une vacancière.

Des gestes barrières oubliés

A 400 kilomètres de là, Bandol, dans le Var. Dans un restaurant de plage, tous les serveurs portent le masque et une seule et unique cliente. "Cela me fait peur parce que les directives ne sont pas respectées et le virus est toujours là", regrette la cliente. Une vigilance que certains ont envie de mettre de coté le temps des vacances. "On essaie d'oublier un peu le Covid pendant la période de vacances", précise une famille du nord de la France. Et pourtant, le masque est obligatoire pour les clients dans le bar lorsqu'ils se déplacent. Mais cette obligation est difficile à faire respecter pour les serveurs.