Sri Lanka : le retour des touristes sur l’île

C’est une destination paradisiaque qui fait figure d’exception en Asie. Le Sri Lanka accueille désormais comme avant l’épidémie de Covid-19 les touristes du monde entier, vaccinés ou non. Sur une plage du sud, encore déserte il y a quelques mois, une touriste russe est venue passer dix jours de vacances. "On a hésité entre Bali et le Sri Lanka, mais à Bali, il y a une quarantaine. (…) Donc on a choisi le Sri Lanka pour le surf et la météo", explique-t-elle.

Une île dépendante du tourisme

Après de longs mois de fermeture, le pays a complètement rouvert ses frontières en septembre dernier. Pour attirer les touristes, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées. Sur l’île, les professionnels du secteur sont soulagés par cette vague de touristes. Un directeur d’hôtel connaît son meilleur taux d’occupation depuis l’ouverture de l’établissement il y a cinq ans. Le pays ne connaît pas de flambée de Covid-19 malgré le retour du tourisme. Les non-vaccinés sont même accueillis dans des hôtels au protocole sanitaire renforcé. Le Sri Lanka, fragilisé par la crise sanitaire, n’a pas eu le choix de rouvrir les frontières car le tourisme représente 10% de la richesse du pays.