Sports collectifs, cinémas, stades, discothèques... Voici le calendrier des prochaines étapes du déconfinement en France

Matignon a annoncé, dans la nuit de vendredi à samedi, une accélération du déconfinement pour l'été, tout en appelant les Français à "continuer à faire preuve d'une attitude exemplaire pour combattre l'épidémie".

Le déconfinement s'accélère. Matignon a détaillé, vendredi 20 juin, les prochaines étapes de l'assouplissement des mesures sanitaires qui avaient mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. "Cette nouvelle étape dans le plan de déconfinement réaffirme la liberté comme règle et fait de l'interdiction une exception. Elle repose donc d'abord sur le sens de la responsabilité des Français, qui doivent continuer à faire preuve d'une attitude exemplaire pour combattre l'épidémie", précise l'exécutif dans un communiqué. Voici le calendrier du déconfinement jusqu'à la rentrée.

Lundi 22 juin : reprise pour les cinémas, les sports collectifs et les établissements scolaires

Les cinémas, les centres de vacances et les salles de jeux vont rouvrir à partir du lundi 22 juin, "dans le respect de règles sanitaires strictes", a indiqué Matignon dans un communiqué après la tenue, vendredi, d'un Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a également annoncé un nouvel assouplissement pour les casinos, qui avaient pu rouvrir partiellement dès le 2 juin. Alors que seule l'utilisation des machines à sous était jusqu'ici autorisée, les salles de jeux de table vont désormais pouvoir accueillir du public.

La reprise des sports collectifs est également prévue dès lundi, "avec des mesures de prévention adaptées" contre l'épidémie de Covid-19. La ministre des Sports a précisé, samedi sur franceinfo, que cette décision concernait aussi bien les amateurs que les professionnels. "Le fait que [ces derniers] puissent utiliser les tests pour [s'entraîner] maintenant en équipe et pouvoir jouer en collectif annonce aussi un retour possible vers la compétition, avec une reprise du championnat fin août pour le football par exemple", a noté Roxana Maracineanu, évoquant "la possibilité de pouvoir (...) faire quelques rencontres amicales en amont".

Seule exception : les sports de combat, dont la pratique est pour l'instant réservée aux professionnels et soumise à l'utilisation de tests. "La seule restriction reste pour les sports de combat amateurs. Il y a des tests qui sont possibles, mais ils sont chers et ils ne sont pas accessibles, pour le moment, sans prescription médicale", a précisé la ministre. "On attend encore une baisse de la circulation du virus en France pour pouvoir mettre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas été testées, au contact pour pratiquer [un] sport de combat", a-t-elle ajouté.

Autre reprise prévue lundi 22 juin : celle des crèches, écoles et collèges. Après avoir annoncé début mai que "la réouverture générale des établissements scolaires ne pourra[it] intervenir qu'en septembre", l'Assemblée de Corse a finalement fait évoluer sa position. "Les établissements scolaires seront ouverts lundi et nous verrons bien combien d'enfants seront présents", a déclaré vendredi 20 juin Gilles Simeoni, président du conseil exécutif, lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse.

Samedi 11 juillet : réouverture des stades, des hippodromes et des croisières fluviales

Un nouveau train de mesures de déconfinement entrera en application le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain. Les stades et hippodromes pourront alors rouvrir au public, avec une "jauge maximale" de 5 000 personnes, indique Matignon dans un communiqué. Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1 500 personnes devront être préalablement déclarées. "L'amélioration de la situation sanitaire permet en effet de lever certaines interdictions, à condition que chacun maintienne une posture vigilante face à l'épidémie, a fortiori pendant la période estivale", ajoute le texte.

"Des personnes qui partent toutes ensemble d'un même endroit, qui circulent dans les mêmes moyens de transport et qui arrivent autour d'un stade au même moment, c'est sûr que ça risque de poser problème, même avec une jauge à 5 000 [personnes], a déclaré la ministre des Sports sur franceinfo, samedi 20 juin. Donc ce qu'on veut, c'est que les organisateurs nous proposent des arrivées échelonnées, des animations dans le stade pour pouvoir faire patienter les spectateurs, pour que [5 000 personnes n'arrivent pas] par la même porte au même moment."

Les croisières fluviales seront, elles aussi, de nouveau autorisées à partir du 11 juillet. "En coordination avec nos partenaires européens, il pourra être décidé de reprendre les croisières en mer entre les ports européens, pour les navires dont la capacité ne dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel", précise le communiqué de Matignon.

En septembre : retour des foires, des salons et des discothèques

"Sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements", indique Matignon. Les foires, expositions et salons devraient donc pouvoir reprendre à partir de septembre. Il devrait en être de même, "le cas échéant", pour l'ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.