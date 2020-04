Sondage : quel comportement les Français adoptent-ils en confinement ?

Que révèle le sondage Odoxa-CGI paru mardi 7 avril pour franceinfo sur les Français et le confinement ? “On apprend par exemple que les Français s’autorisent deux sorties par semaine. Presque 8 sur 10 (79%) vont avant tout faire leurs courses, c’est largement plus que pour sortir son chien, se dégourdir les jambes ou encore faire du sport (24%). Seulement 16% doivent sortir pour se rendre à leur travail. Parmi les actifs, la majorité est désormais à la maison. Certains continuent leur activité en télétravail (24%). En revanche, un peu plus de la moitié ne travaillent plus ou quasiment plus (51%)”, indique la journaliste Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures. “Au total, 4 millions de Français ont quitté leur domicile habituel, notamment des jeunes qui sont retournés vivre chez les parents, qui ont très souvent des logements beaucoup plus grands.”

7 Français sur 10 ne se sentent pas déprimés

Comment s’occupent les Français ? “Leur principale distraction, ce sont les écrans : 57% regardent la télé, 44% surfent sur internet. À noter que les plus de 65 ans surfent autant que les ados. Cuisiner est aussi un passe-temps apprécié, tout comme le bricolage, la lecture ou encore la musique”, ajoute-t-elle. Au final, être confiné ne pèse pas trop sur le moral. “L’immense majorité des parents (85%) disent passer de bons moments avec leurs enfants et plus de 7 Français sur 10 ne se sentent pas déprimés. Mais les résultats varient selon la population : les femmes, les employés, les parents ayant des enfants à charge et les personnes vivant en banlieue défavorisée sont plus anxieux. Une inquiétude liée aux conditions d’emploi et à une augmentation de la charge mentale, autrement dit toutes les tâches du quotidien à gérer”, conclut-elle.

