Somme : des agents immobiliers tentent de poursuivre leur activité

Florian Lavallard gère deux agences immobilières près d'Amiens (Somme). Sept collaborateurs y travaillent. Depuis la mi-mars et le début du confinement lié à l'épidémie de Covid-19, son activité est entrée en sommeil. Il y a toujours une centaine de biens à vendre mais le trafic sur son site internet est moindre. Il n'y a plus aucune visite.

Tout passe par le virtuel

Pour l'heure, il finalise les ventes signées avant le confinement. "Sur le premier trimestre, on a bien travaillé. On a signé 25 compromis et on a aussi pu en signer pendant le confinement. On remercie les notaires qui ont pu mettre en place des signatures par procuration", explique le chef d'agence. Le virtuel a pris le relais. À distance, une cliente souhaite l'estimation d'une maison qu'elle veut vendre. Des appels en visioconférence sont organisés avec l'agence.

