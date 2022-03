BRUT

Malgré le reflux de l'épidémie de Covid-19 et la levée de nombreuses restrictions, beaucoup d'étudiants vivent encore dans la précarité et ne peuvent pas se nourrir correctement. Brut a suivi Élise qui continue de se rendre aux distributions alimentaires.

Élise a 26 ans et est en dernière année d'école de commerce. Depuis plus d'un an, elle se rend à une distribution alimentaire deux fois par semaine, à Paris. "Combiner les études et se nourrir, c'est assez complexe, c'est une petite chose dans sa tête qui est tout le temps là, et du coup, ça parasite", confie-t-elle. À la recherche d'un emploi et d'un appartement, elle est actuellement hébergée par une amie. Pour manger, elle a un budget d'une centaine d'euros par mois, ce qui n'est pas suffisant.

Dominique, la responsable communication chez Linkee, explique recevoir entre 300 et 500 étudiants à chaque distribution alimentaire. "Les gens ont tendance à penser qu'avec l'arrêt des confinements, tout s'est réglé, mais pas du tout", précise-t-elle. D'après la Fédération des associations générales étudiantes, 62 % des étudiants ont des difficultés pour se nourrir correctement.