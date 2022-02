BRUT

La Chorba récupère des invendus alimentaires pour offrir des repas aux personnes en situation de précarité. Mais pour cette association, le plus dur depuis quelques mois, c'est de recruter des bénévoles. Le réalisateur Franck Gastambide l'est devenu. Brut l'a suivi.

Vous le connaissez en tant qu'acteur ou réalisateur. Mais Franck Gastambide vient d'adopter une autre casquette : il s'est engagé en tant que bénévole dans l'association La Chorba, une asso qui récupère des invendus alimentaires pour offrir des repas aux personnes en situation de précarité. Pour lui, c'est une première : "Comme plein d'artistes pendant les périodes de Noël, on visite des enfants dans des hôpitaux. Ça, c'est assez classique. Mais non, j'avoue que je ne m'étais pas engagé comme ça et il était temps", raconte-t-il.

Pallier au manque de bénévoles

Créée en 1998, l'association La Chorba fait le lien entre les invendus générés chaque jour et les personnes dans le besoin, comme l'explique Chloé Léost, responsable communication de la Chorba. L'association se charge également de faire des maraudes une fois par semaine et va ainsi à la rencontre de 70 à 150 personnes. Mais aujourd'hui, force est de constater le manque de bénévoles au sein de l'association. En effet, après la forte mobilisation générée par les confinements successifs, le recrutement de nouveaux bénévoles peine désormais à se faire sentir.

D'après une étude du Secours populaire, un Français sur sept saute des repas et un sur cinq restreint les quantités dans son assiette.