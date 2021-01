Solidarité : une plateforme en ligne permet aux élèves et étudiants de s’entraider

Ulrich Jonté, élève en terminale, a parfois besoin d’un coup de pouce dans certaines matières. Depuis le premier confinement, il peut se connecter sur la plateforme Elèves Solidaires pour trouver réponse à ses questions dans les fiches partagées, ou échanger avec d’autres élèves et étudiants sur le forum. Cette initiative a été lancée par Jules Simiand Brocherie, lui-même lycéen. "J’ai juste senti que les gens avaient un besoin de discussion entre eux, un besoin d’entraide, de solidarité, de cohésion, et qu’une plateforme comme celle-ci, ça ne répondait pas à toutes leurs questions, mais ça répondait en tout cas à quelques-uns de leurs besoins", explique-t-il.

Animée par des étudiants bénévoles

Ce sont des bénévoles qui animent la plateforme, comme Jérémy Marin, étudiant en droit. Il répond à une jeune élève qui demande comment rédiger une lettre de motivation pour faire un stage dans un cabinet d’avocats. "J’essaye de l’aiguiller un peu", précise-t-il. Il partage son expérience sur la vie étudiante : "On se rend utile (…) on ne travaille pas que pour soit". Plus de 15 000 étudiants et élèves utilisent la plateforme et donnent vie à cette initiative.



Le JT

Les autres sujets du JT