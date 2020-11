Solidarité : un week-end de collecte pour la Banque alimentaire

Malgré le confinement, l'affluence est au rendez-vous vendredi 27 novembre dans les grandes surfaces pour la collecte annuelle de la Banque alimentaire. Les consommateurs épargnés par la crise ont conscience que leur générosité est particulièrement attendue cette année. "J'ai participé un peu plus que l'année dernière. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de démunis cette année à cause du coronavirus et c'est très inquiétant", explique une donatrice.

De plus en plus de bénéficiaires étudiants

Le nombre de bénéficiaires est en nette augmentation. "On est passé à peu près de 16 000 à 20 000 [...] On a à peu près cinq fois plus d'étudiants dans nos distributions hebdomadaires sur les campus bordelais que ce que nous avions avant la pandémie", souligne Gilles Dupuy, président de la Banque alimentaire en Gironde. Cette année, il est possible de réaliser des dons numériques au passage en caisse dans certains magasins. Testée en juin, l'expérience a été un succès.

