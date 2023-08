Solidarité : "Mon Émile", l’association qui accompagne les séniors

La rubrique Une idée pour la France s’attarde, jeudi 31 août, sur des jeunes à Marseille, qui via l’association "Mon Émile", aident des personnes âgées isolées. Elle rassemble 4 000 bénévoles qui assurent des visites quotidiennes chez les séniors et dans toute la France.

"Mon idée pour la France, c’est d’avoir créé une association qui aide les séniors de manière bénévole pour rompre l’isolement et gérer la fracture numérique et administrative", déclare Émile Brun, fondateur de l’association "Mon Émile". En mars 2020, l’association voit le jour pour préserver un lien social qui s’abîme. En pleine crise du Covid-19, des millions de personnes âgées sont isolées, la grand-mère d’Émile Brun en fait partie. "Ma grand-mère était isolée, seule. On était pourtant dans la même ville, pas très loin, mais malheureusement elle ne pouvait plus se déplacer seule. Ma grand-mère disait ‘viens mon Émile, viens m’aider’, c’est venu comme ça et puis ça a plu", explique Émile Brun.

Mélange des générations en maisons de retraite

Une grand-mère à l’origine d’un nom et d’une association de plus de 4 000 bénévoles dans toute la France. La petite particularité est que la majorité d’entre eux sont étudiants. C’est le cas d’Alexandre Benamou. À 29 ans, ce Marseillais étudie la communication. Aujourd’hui, Émile Brun l’accompagne pour le présenter à Marie-Laure Madjarian, 73 ans, qu’il va accompagner faire les courses. En France, plus de 4 000 personnes âgées sont aidées par ces bénévoles. Partout en France, les maisons de retraite cherchent des étudiants.

Autre initiative : l’association "Share ami" met en contact des étudiants étrangers qui veulent apprendre le Français avec des séniors français. Les rencontres se font en visio.