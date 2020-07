Solidarité : des RTT pour une victime du coronavirus

N. Ly, V. Lemiesle, M-E. Beauclair

À Reiningue (Haut-Rhin), Alpha Kara Cissé, un aide-soignant, est toujours en traitement de la Covid-19, cinq mois et demi après avoir été infecté. Agathe, sa compagne a bénéficié d’un don de 150 jours de RTT de la part de ses collègues pour pouvoir rester aux côtés de son conjoint. Un mois et demi après sa sortie de l’hôpital, il est encore sous corticoïdes et sous assistance respiratoire, 24 heures sur 24. Il a été infecté sur son lieu de travail, à Mulhouse (Haut-Rhin).

“Au début de la prise en charge, nous étions dans le flou total”

“Je me suis occupé de patients malades du Covid. Au début de la prise en charge, nous étions dans le flou total, dans l’inconnu. Nous faisons du mieux que l’on pouvait, avec les protocoles qui nous ont été donnés. Malgré toutes les précautions prises, je ne suis pas le seul à être tombé malade. Mais je suis l’un de celui qui a développé le cas le plus grave du Covid”, indique Alpha Kara Cissé.

