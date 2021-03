Solidarité : des colis alimentaires offerts aux étudiants précaires

Dans le 13e arrondissement de Paris, Claire Poulain, étudiante en informatique de 22 ans, a reçu un colis envoyé gratuitement par une épicerie bio en ligne, Aurore Market. Elle s'est inscrite sur le site la semaine dernière sans trop savoir à quoi s’attendre. Elle a reçu de quoi se nourrir pendant plusieurs jours (sauce tomate, céréales, lait d’amande, lait de vache, chocolat et cinq kilos de pâtes) ainsi qu'un petit mot d’encouragement, qu'elle va garder. Grâce aux repas à un euros et aux colis pour les étudiants, la jeune femme n’est plus à découvert à la fin du mois.

3 000 demandes en une semaine

“On se sent soutenus, on se sent moins seul, et on pense à nous”, se réjouit-elle. Les colis d’une valeur de 30 euros sont préparés dans un entrepôt de l’Aveyron. Les cofondateurs d’Aurore Market ont très vite reçu beaucoup de demandes : 200 dès le deuxième jour, puis en une semaine, quasiment 3 000. Les premiers paniers ont été financés par l’entreprise, mais celle-ci sollicite désormais des entreprises et des particuliers pour faire des dons. Les initiatives pour aider les étudiants fleurissent un peu partout en France.

