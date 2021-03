Les Restos du Cœur récoltent 7 800 tonnes de denrées, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier

Les Restos du Coeur ont récolté 7 800 tonnes de denrées lors de leur collecte nationale des 5, 6 et 7 mars derniers, rapporte France Bleu, partenaire de l’association fondée par Coluche, mardi 30 mars. Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année dernière, et ce malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19.



Les 7 800 tonnes de nourriture récoltées représentent environ sept millions de repas. En 2020, l’association avait récolté 7 400 tonnes de denrées. Entre le 5 et le 7 mars derniers, 75 000 bénévoles ont participé à la récolte nationale, au sein de plus de 6 000 magasins.

Une "hausse significative" des bénéficiaires ?

Selon l’association, cette récolte illustre un "fort élan de générosité et le soutien à l’action des Restos". Cette réussite est même "vitale" pour l’association, qui redoute une "hausse significative" des bénéficiaires en raison de la crise économique.



"Ce que l'on constate, c'est une intensification des situations de pauvreté avec de vraies inquiétudes pour les semaines et les mois à venir", avait déclaré le 5 mars à franceinfo Patrice Douret, président des Restos du Coeur. "C'est maintenant qu'on doit agir pour éviter la bascule des personnes en situation de précarité vers des situations de pauvreté, et se préparer à l'arrivée de besoins beaucoup plus forts."