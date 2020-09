Coronavirus : le seul centre de dépistage pour enfants se trouve à Valenciennes

Les enfants aussi subissent des tests de dépistage contre le coronavirus en France. Pour eux, l’expérience s’accompagne souvent d’angoisse et d’appréhension. C’est le cas de Liséa, 9 ans, qui vient passer un test dans le seul centre dédié aux enfants. Ce dernier se trouve dans l’hôpital de Valenciennes (Nord). La fillette présente plusieurs symptômes : de la fièvre et une toux persistante. Toutefois, elle relativise : "Au début, j’avais un petit peu peur mais maintenant, je pense que ça va aller."

Des enfants parfois angoissés

Ce sont des puéricultrices spécialement formées au dépistage des enfants qui accueillent la petite fille et sa mère. Dans ce centre, tout est fait pour rassurer les plus jeunes, de 15 jours à 16 ans. Les mots employés sont eux aussi adaptés à l’âge du jeune patient et les explications sont simples. Ainsi, la puéricultrice compte jusqu’à trois pour tenter de rendre le moment du test dans le nez plus rapide aux yeux de Liséa.

Le JT

Les autres sujets du JT