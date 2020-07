Buckwheat, l’ânesse qui perturbe vos visioconférences

Imaginez la scène : vous êtes en pleine réunion vidéo avec vos collègues quand soudain une ânesse apparaît en plein milieu de la vidéoconférence. Oui, vous avez bien lu : une ânesse. Elle s’appelle Buckwheat et avec Tim Fors, un bénévole d’un refuge pour animaux de ferme au Canada, ils sont spécialisés dans l’incruste de réunions. Cette ânesse de douze ans est devenue une vedette sur Zoom et plus généralement sur les réseaux sociaux.



Un autre moyen pour collecter des fonds

“Buckwheat s’incruste dans les réunions en ligne des gens pour gagner un peu d’argent. Les organisateurs de réunion font un don au refuge quand ils veulent qu’elle s’incruste à une réunion. C’est surtout une collecte de fonds pour nourrir les vaches, surtout pendant le Covid”, explique Tim Fors. Le refuge dépendait des fonds des visiteurs, mais avec le confinement, il a fallu trouver une autre idée. Résultat moyennant 49€ pour 10 minutes, l’organisateur d’une visioconférence peut faire la surprise à ses invités.