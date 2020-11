Banque alimentaire : lancement de la collecte nationale dans un contexte difficile

Vendredi 27 novembre, les Banques alimentaires commencent leur collecte annuelle. Cette année, les bénéficiaires sont plus nombreux à cause de la crise sanitaire. "Il y a beaucoup de gens en précarité [...] Je fais ça tous les ans et cette année me paraît d'autant plus importante", explique une bénévole. Pâtes, boîtes de conserves ... Les denrées non-périssables sont particulièrement recherchées par la Banque alimentaire.

Des bénévoles plus jeunes que d'habitude

Le Covid-19 affecte le déroulement de la campagne. Les associations manquent de bras. "65% de nos bénévoles ont plus de 65 ans [...] On a dû s'adapter et aller chercher des bénévoles dans d'autres secteurs ou d'autres réserves d'âge, notamment au travers de la réserve civique. On a eu plus de 6 000 candidatures et toute cette jeunesse s'est mobilisée pour venir renforcer les équipes sur le terrain", détaille Laurence Champier, directrice fédérale du réseau Banques alimentaires.

