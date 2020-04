Solidarité : l’appel à l’aide d’Emmaüs

Emmaüs est en péril. Depuis le début du confinement, une boutique solidaire située à Marseille (Bouche-du-Rhône) est fermée. C’est un déchirement pour les bénévoles. “On subvenait aux besoins des plus pauvres à Marseille depuis plus de soixante ans, grâce à des boutiques comme celle-là”, commente Kamel Sassatoui, responsable Emmaüs Marseille. Grâce aux dons et au travail des compagnons, aussi. “Un tournant se fait, on ne sait pas où on va”, ajoute-t-il.

À Marseille, il manque déjà 120 000 euros

Les magasins sont fermés depuis le début du confinement. Pour survivre, Emmaüs cherche des fonds. À Marseille, il manque déjà 120 000 euros dans les caisses. Une somme indispensable pour subvenir aux besoins des plus démunis. “S’il n’y a plus de recettes, on ne peut plus payer le loyer et on ne peut pas être solidaire”, résume Kamel Sassatoui. Au total, cinq millions d’euros seraient nécessaires à l'association.