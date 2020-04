Solidarité : Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France de rugby, en première ligne face au virus

Un ancien deuxième-ligne du XV de France désormais en première ligne dans les rayons des supermarchés. Fabien Pelous a troqué son maillot contre un costume de conseiller municipal. Fraichement élu à Garidech ( Haute-Garonne), il a entrepris avec sa toute nouvelle équipe de faire les courses pour les personnes les plus vulnérables de la commune.

Toujours sur le terrain

L'ancienne légende du Stade Toulousain, recordman du nombre de sélections en équipe de France effectue une quinzaine de livraisons par semaine à domicile. Un engagement pour les personnes âgées et les plus isolées. "Quand Fabien Pelous jouait au rugby, on ne manquait pas un match, c'était extraordinaire", s'exclame un couple de retraités. Fabien Pelous a raccroché les crampons il y a dix ans mais il reste toujours un homme de terrain.

Le JT

Les autres sujets du JT