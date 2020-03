Solidarité : des repas pour les soignants

Des repas distribués gratuitement par une grille de l’hôpital d’Agen (Lot-et-Garonne) aux soignants. L’idée est née dans l’esprit d’Antony Delbos, le gérant d’une brasserie, et la nouvelle s’est rapidement répandue. Après l’annonce de la fermeture des cafés et restaurants, il a choisi d’être solidaire plutôt que de jeter ses produits et les commandes ne s’arrêtent plus. "J’ai 40 coups de fil par jour, on se sent utile, c’est important", confie-t-il.



"La priorité, c’est d’aider les gens qui travaillent 12 heures d’affilées"

C’est une solidarité nécessaire malgré les temps difficiles. "Bien évidemment qu’économiquement ça va être compliqué, je crois pour l’ensemble du secteur. On n’est pas les seuls touchés. Mais là, la priorité, c’est quand même d’aider les gens qui travaillent 12 heures d’affilées, c’est difficile pour eux", indique Anthony Delbos. Dans sa brasserie, toute l’équipe est mobilisée : cinq salariés par jour viennent préparer les paniers repas.

