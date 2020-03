Solidarité : aux petits soins des soignants

Pendant ses jours de repos, Olivier François, boulanger à Béthune (Pas-de-Calais), reste aux fourneaux. Lundi 30 mars, son programme de la journée est bien rempli. Il prépare une livraison de plusieurs dizaines de pains et de baguettes, tous offerts pour le personnel soignant. "Le personnel soignant fait quelque chose de formidable actuellement, on leur rend le service, on leur amène le pain", explique l'artisan.

Du réconfort pour le personnel soignant

Le pain est ensuite collecté par une association. Elle se charge ensuite de le redistribuer aux soignants avec d’autres denrées. Au total, 650 kg de marchandises seront distribués lundi. Dans les paniers il y a des pommes, des gâteaux ou encore des chocolats. Ces paniers servent de réconfort au personnel soignant. L’association livre aussi pour des aides à domicile, souvent oubliées. La bonne action n’est pas prête de s’arrêter. À Béthune, depuis le début du confinement, plus d’une tonne de denrées ont déjà été distribuées.

