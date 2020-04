Solidarité à Calais : un restaurateur cuisine du welsh pour le personnel soignant

À l’heure du déjeuner, c’est une belle surprise qui attend le personnel soignant d’une clinique de Calais dans le Pas-de-Calais : un welsh tout chaud avec des frites en direct du restaurant et c’est le patron lui-même qui assure la livraison. “Ca fait chaud au cœur de voir qu’on pense à nous, merci beaucoup”, déclare un membre du personnel soignant.



Il y a 200 barquettes à préparer en moins de 3 heures

Juste le temps d’échanger des mots d’encouragement et le patron du restaurant doit déjà repartir, d’autres livraisons l’attendent. Il est bien organisé et toute son équipe s’est portée volontaire. Le restaurateur cuisine du welsh à la chaîne : il y a 200 barquettes à préparer en moins de 3 heures. Et ici on ne lésine pas sur la recette. C’est d’un concours du meilleur welsh du Nord qu’est née l’idée de cette initiative solidaire.