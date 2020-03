Soignants : des formations en urgence

Dans quelques jours, ils seront dans des chambres de réanimation aux chevets de patients gravement atteints par le Covid-19. À l’hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, des infirmiers sont en formation, ils apprennent les protocoles de la réanimation. Aidés par le Dr Van Der Meersch, le formateur, médecin et réanimateur, ils retournent un mannequin pour apprendre et améliorer l’oxygénation du sang. "Le meilleur moyen de les former, c’est de les former sur les mannequins par des méthodes de simulation", explique-t-il.



Les infirmiers se sont portés volontaires

Les infirmiers révisent aussi les procédures d’habillage, propre au Covid-19. Face à la crise sanitaire, les infirmiers se sont portés volontaires. Ce sont des bras supplémentaires, indispensables pour renforcer des effectifs sous tension. "On sait qu’on va devoir affronter des moments difficiles", explique le médecin formateur.

