Sida : avec les vaccins contre le Covid-19 revient l'espoir d’un sérum contre le VIH

Comme chaque année, l'association Sidaction a lancé, vendredi 26 mars, son week-end de mobilisation pour collecter des dons et sensibiliser à la lutte contre le VIH. À ce jour, il n’existe toujours pas de vaccin contre ce virus. En pleine pandémie de Covid-19, une question se pose alors : pourquoi les chercheurs ont-ils trouvé un vaccin contre le Covid-19 et pas contre le VIH ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur les protéines à la surface de ces virus, pour analyser comment ils tentent d’échapper à nos défenses immunitaires. "Le virus du Sida mute tellement qu’une stratégie est vraiment difficile à trouver", explique le professeur Raphaël Terreur, pharmacien biochimiste en modélisation 3D.

La piste de l’ARN Messager

La première technologie efficace contre le Covid-19 le sera-t-elle contre le Sida ? L’ARN Messager nécessite une machine de petite taille, capable de produire ces vaccins, dont le principe est de faire fabriquer à nos cellules les armes contre l’infection. "Ça fait longtemps qu’on travaille dessus, à peu près six, sept ans, et initialement, on est partis sur une approche pour faire des vaccins sur la carpe", explique le docteur Bernard Verrier, directeur de recherche au CNRS. "On va pouvoir tester des hypothèses très farfelues, très innovantes qu’on ne pouvait pas tester avant. Et en plus, on va avoir des financements parce que personne n’y croyait", poursuit-il. Le Covid-19 semble avoir changé la donne.