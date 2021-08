Sicile : des touristes français placés en isolement dans des conditions insalubres

L. Monfort, C. de Chassey

Avec ses paysages de carte postale, la Sicile promettait des vacances idylliques à plusieurs touristes français. Pourtant, à l’arrivée, la situation a viré au cauchemar pour eux, placés en quarantaine dans un hôtel insalubre de Palerme. "Quand on est rentrés dans les chambres, il n’y avait aucune désinfection, aucun lavage, ça sentait le renfermé. La journée, on a 38°C, et la nuit, 28 à 30°C. C’est irrespirable", relate Maeva Astorino, une Iséroise venue passer une semaine de vacances sur l’île.

"On était très paniqués"

Alors, que s’est-il passé ? Au moment où la Française s’apprêtait à prendre son vol pour rentrer en France, une de ses amies a été testée positive au coronavirus. Immédiatement, tout le groupe a été isolé dans un hôtel. "On était très paniqués, mais on s’est dit qu’ils allaient nous garder deux, trois jours, puis nous refaire un test, surtout pour moi, qui suis vaccinée", poursuit-elle. Les repas sont déposés sur des tables dans le couloir. Les salles de bains sont infestées de moisissures et les matelas sont déchirés. Le groupe a toujours interdiction de sortir de l’hôtel.