"Si Messi joue bien, on gagne" : avec la reprise du foot, les supporters du Barça retrouvent leurs bonnes vieilles habitudes

Le FC Barcelone joue son premier match de déconfinement, samedi 13 juin face à Majorque. Comme à chaque saison depuis 15 ans maintenant, tous les espoirs reposent sur un seul joueur, ou presque : Lionel Messi.

Du football tous les jours pendant un mois, c’est la promesse du patron de la Liga, après trois mois d’arrêt forcé à cause du coronavirus. Le championnat de football espagnol a repris jeudi 11 juin avec le derby de Séville, premier match de la 28e journée, entre le Betis et le FC Séville. Au tour de Barcelone de faire son entrée en piste samedi soir, chez le relégable Majorque. Le Barça est leader de la Liga, avec deux points d’avance sur son ennemi de toujours, le Real Madrid. Les coéquipiers de Griezmann entament le sprint final et les supporters Blaugrana sont confiants.

L’équation est simple pour les Barcelonais, s’ils veulent le titre, il ne faut pas commettre d’impair explique Enrique, supporter du FC Barcelone, rencontré au Camp Nou, le stade mythique du club : "Le Barça a les moyens de garder ses deux points de différence".

Si le Real finit premier c'est parce que le Barça aura mal joué.Enrique, supporter du FC Barceloneà franceinfo

Mais est-ce que les Blaugrana tiendront la distance ? Onze matchs en un peu plus d’un mois... Alex reconnaît que le Real a quelques avantages : " Madrid a un banc plus fourni et des joueurs jeunes alors que le Barça est une équipe veillissante, constate le supporter. Il est là, le principal obstacle que nous devons affronter."



Comme à chaque saison depuis 15 ans maintenant, tous les espoirs reposent sur un seul joueur. "C’est Messi le meilleur ! C’est déjà une légende non ? ", lance un Blaugrana. "Messi est indiscutablement le joueur incontournable de l’équipe. Si Messi joue bien, le Barça gagne", ajoute un autre fan du FC Barcelone. Lionel Messi, à un moment incertain pour la reprise, sera bien sur le terrain face à Majorque et à 100 % assure son entraîneur Quique Setien. "Il est en forme. Il a eu quelques problèmes musculaires comme d'autres joueurs avec la reprise de l'entraînement. Rien d'anormal, rassure le coach barcelonais. Les deux mois de pause ont fait du bien à certains, c'est rare dans la carrière d'un joueur d'avoir un break aussi long.

Mes joueurs sont différents depuis la reprise, lls sont moins stressés que pendant le confinement, il y a une vraie envie de jouer.Quique Setien, entraîneur du Barçaà franceinfo

Le footballeur argentin, meilleur buteur et passeur de la saison pour l'instant, devra tenir la longueur avec ses coéquipier avec au programme pour ce sprint final, un match tous les trois jours pendant un mois.