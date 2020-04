Senior : leur confinement prendra aussi fin le 11 mai

C’est un changement de doctrine qui soulage beaucoup de personnes âgées dans les rues de Dijon (Côte-d’Or). Le confinement des plus de 65 ans, qui devait à l’origine être prolongé, s’achèvera bien le 11 mai prochain. “On a besoin d’air, surtout, on a besoin de voir du monde, de parler, de discuter”, explique une dame âgée. Une évolution saluée par la psychologue Marie de Hennezel. Pour elle, il ne faut pas faire d’amalgame entre les personnes âgées qui vont bien et la population des Ephad.

Autoriser rapidement un contact sécurisé

Cette semaine, pourtant, le président du conseil scientifique avait défendu le maintien du confinement des personnes les plus fragiles, notamment dans les Ehpad, où le Covid-19 a fait plus de 7 000 victimes. Mais, même dans les maisons de retraite, les directeurs insistent sur la nécessité d’autoriser rapidement un contact sécurisé avec les proches et des intervenants extérieurs.