Ehpad : les visites à nouveau autorisées dès vendredi

Pour les personnes âgées, c'était une date attendue. Vendredi 5 juin, la deuxième phase du déconfinement verra l'autorisation des visites dans les établissements de type Ehpad, mais à certaines conditions. "Si la visite se fait dans la chambre, elle sera limitée à deux personnes. Pas de restriction, en revanche, si c'est à l'extérieur. Bonne nouvelle, les mineurs pourront enfin aller voir leurs grands-parents", explique la journaliste Valérie Heurtel, sur le plateau du 19/20.

"Il faudra encore être très prudent"

"Les visites ne se feront plus, non plus, sous la surveillance d'un membre de l'établissement. On va enfin retrouver un peu d'intimité, mais attention : il faudra encore être très prudent. Le virus est toujours là. Près d'un Ehpad sur deux déclare encore des cas de coronavirus", poursuit la journaliste.

