Sénégal : des Français bloqués à l'étranger

La nuit tombe dans l'aérogare de l'aéroport international Blaise Diagne. Les ressortissants français sont dans de longues files d'attente. Ils sont des dizaines à rentrer à bord des six vols exceptionnels organisés pour rapatrier les Français bloqués au Sénégal. Bon nombre d'entre eux ont été considérés comme prioritaires par l'ambassade, comme un couple de médecins.

De nombreux Français n'ont pas de solutions

La plupart des Français sont anxieux à l'idée de ce qu'ils vont trouver en France. "On ne sait pas trop comment cela va se passer avec les autorisations", précise un touriste. Certains n'ont toujours pas de billets d'avion. Toutes les places sur les six vols exceptionnels qui ont été organisés sont parties en quelques heures à peine. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés bloqués. Un groupe de touristes breton essaie de joindre le consulat ou la compagnie aérienne. Ils veulent rentrer chez eux le plus vite possible.