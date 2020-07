Seine-Saint-Denis : port du masque obligatoire dans les lieux clos de Saint-Ouen

Le préfet de Seine-Saint-Denis a pris la décision de rendre le port du masque obligatoire, après l’apparition d’un foyer de contamination. Comment cette mesure va-t-elle se concrétiser ? "C’est un gros dispositif qui a été déployé à Saint-Ouen, avec tout d’abord l’installation en toute urgence d’un centre de dépistage. […] Il y a également cet arrêté préfectoral qui a été pris hier soir [lundi 13 juillet], rendant obligatoire le masque dans les lieux clos à Saint-Ouen", relate le journaliste François Beaudonnet, en direct sur place.

Des sanctions en cas de non-respect

"Tout est né de la découverte d’un foyer épidémique dans une école maternelle de la ville : 21 enfants et six adultes ont été testés positifs. L’objectif évidemment, c’est de casser le plus vite possible cette chaîne de contamination. Les autorités me disaient qu’elles comptaient sur le sens civique des habitants pour porter ce masque à l’intérieur, mais que si cela ne suffisait pas, il y aurait des amendes qui seraient infligées", conclut-il.

