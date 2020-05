VIDÉO. Seine-Maritime : les commandes de marquage au sol explosent

Dans le métro parisien, des marquages au sol ont déjà été installés, en vue du 11 mai, dans trois jours. Avec le déconfinement, il faudra bien s'habituer à l'apparition de ces nouvelles signalétiques un peu partout dans nos vies. Dans les supermarchés, par exemple, des étiquetages rappellent aux clients qu'il faut respecter les distances de sécurité. Une usine située près de Rouen, en Seine-Maritime développe des autocollants de ce type et avec l'horizon du déconfinement, les commandes explosent.



"La prise s'est faite très vite chez nos commerçants "

Au début du confinement, l'entreprise de communication était proche de mettre la clef sous la porte. Près de huit semaines plus tard, l'imprimante tourne jour et nuit. "On a sorti un sticker en solidarité, où l'on montrait un peu notre logo. La prise s'est faite très vite chez nos commerçants. La sécurité était là, le visuel était là. Du coup, ça s'est distribué", explique le directeur d'EG Concept.

