Ségur de la santé : Édouard Philippe promet une revalorisation des salaires pour les soignants

C’est une des premières conséquences de la crise du Covid-19. Édouard Philippe lance une consultation pour relancer l’hôpital public, et des investissements massifs. "Ce que la crise exige de nous, c’est que le rythme du changement, et les moyens nouveaux pour l’hôpital changent le quotidien des personnels soignants changent dans les tous prochains mois", assure le Premier ministre, Édouard Philippe.



"On sait ce qu’on veut "

L’un des enjeux du Ségur de la Santé qui a débuté lundi 25 mai : la rémunération. Édouard Philippe promet un effort conséquent. Mais de combien ? Aïcha Haccoun, infirmière en endocrinologie et secrétaire générale de la CGT MICT, touche 2 280 euros nets par mois après 30 ans de service. Les augmentations, elle n’y croit plus. "Je veux des chiffres, des vrais chiffres, parce que des phrases comme ça, ça ne veut strictement rien dire. On sait ce qu’on veut, et on sait les moyens dont on a besoin, donc il n’y a pas besoin de faire un Ségur", affirme-t-elle.

