Covid-19 : en 2021, l'épidémie coûtera à la Sécurité sociale au moins 5 milliards d'euros de plus que prévu

Le coût des tests, vaccins et autres dépenses de santé liées au Covid-19 est estimé "entre 9 et 10 milliards d'euros" en France pour l'année, a annoncé le directeur de la Sécurité sociale.

La facture de l'épidémie n'en finit pas de s'allonger pour la Sécu. Le coût des tests, vaccins et autres dépenses de santé liées au Covid-19 est estimé pour 2021 "entre 9 et 10 milliards d'euros", a annoncé mercredi 26 mai le directeur de la Sécurité sociale. C'est bien au-delà des 4,3 milliards inscrits en décembre dans le budget, mais il s'agissait d'une "hypothèse" qui "reposait sur le fait qu'il n'y ait pas de nouvelle vague en 2021", a expliqué Franck von Lennep lors d'une audition par les députés de la commission des Affaires sociales.

Hélas, la troisième vague et le variant initialement repéré en Angleterre ont bel et bien déferlé sur la France, ce qui a "conduit à des dépenses supplémentaires", avec des tests (PCR et antigéniques) plus nombreux "et sur une période plus longue que ce que nous pouvions imaginer", a-t-il affirmé. La crise sanitaire se traduit aussi par de nouveaux "surcoûts à l'hôpital" et "une hausse des indemnités journalières" pour arrêt de travail.

S'y ajoutent des achats de vaccins en grandes quantités : en effet, il a fallu en "précommander un nombre très élevé pour ne pas prendre de risque ensuite, si certains s'avèrent disponibles plus rapidement, ou plus efficaces que d'autres". Au bout du compte, "on sera probablement entre 9 et 10 milliards" d'euros, a-t-il annoncé, soulignant que cette prévision était entourée de "beaucoup d'incertitudes sur ce que seront les surcoûts liés à la crise au deuxième semestre".