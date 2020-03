SDF face au Coronavirus : à Paris, "le problème majeur pour les associations, c'est le manque de masques", estime l'adjointe chargée des Solidarités

"Les associations de solidarité ne pourront pas continuer longtemps si leurs personnels ne sont pas protégés parce qu'il va y avoir des gens malades", estime Dominique Versini.

A Paris, "le problème majeur pour les associations" qui viennent en aide aux sans-abri pendant cette période de confinement, "c'est le manque de masques", a expliqué sur franceinfo mercredi 18 mars Dominique Versini, adjointe à la maire de la capitale chargée des Solidarités, de la lutte contre l'exclusion, l'accueil des réfugiés et la protection de l'enfance. "Les masques sont gérés par l'Agence régionale de santé. La Ville de Paris avait un stock dont elle a transmis une bonne partie à l'Etat et maintenant on attend que l'Etat en produise d'autres", a expliqué l'adjointe.

Si elle dit trouver "normal" que les masques soient prioritairement utilisés par les soignants, "les associations de solidarité ne pourront pas continuer longtemps si leurs personnels ne sont pas protégés parce qu'il va y avoir des gens malades", prédit-elle, estimant qu'il n'y a "pas de raison que les travailleurs sociaux viennent travailler la peur au ventre".

"Les associations fonctionnent déjà avec la moitié de leurs effectifs"

Pour héberger au mieux les personnes qui sont à la rue pendant l'épidémie, la Ville de Paris "a proposé à l'Etat 15 gymnases" vides : l'Etat en a accepté six car "chaque fois, ils doivent trouver des associations pour les gérer et ces associations fonctionnent déjà avec la moitié de leurs effectifs". Dominique Versini déplore : "Elles n'arrivent pas à gérer des choses nouvelles". Dans ces gymnases, "la distance sanitaire entre les personnes est respectée", explique l'adjointe.

Il y aura un professionnel de santé qui passera tous les jours. Si une personne présente des symptômes, elle pourra être isolée dans un vestiaire.Dominique Versini, adjointe chargée des Solidarités à Parisà franceinfo

Par ailleurs, Dominique Versini a expliqué que "des chambres d'hôtel sont en train d'être cherchées" par l'Etat.